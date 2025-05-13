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劉姓姊妹涉虐死剴剴 北院下午2時30分宣判

2025/5/13 08:27（5/13 08:36 更新）
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台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童剴剴，13日下午將宣判。圖為3月19日庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。（中央社檔案照片）
台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童剴剴，13日下午將宣判。圖為3月19日庭審結束後劉姓保母（右3）由法警帶回囚車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北13日電）劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台灣台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，台灣台北地方法院國民法庭訂今天下午2時30分宣判。

劉彩萱、劉若琳民國112年8月間受兒童福利聯盟委託照顧「剴剴」，於同年9月1日起到12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由與傷害等，剴剴12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

北檢起訴劉彩萱、劉若琳後，經北院選出6名國民法官、4名備位國民法官，與3名職業法官共組合議庭審理。

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歷經10次審理庭，劉彩萱坦承犯罪並在最後陳述時道歉，「我錯了，我會勇敢承擔所有錯，接受應該有的懲罰」；劉若琳坦承不小心用指甲刮傷剴剴，否認凌虐。

檢察官認為劉彩萱、劉若琳罪惡滿盈，所涉罪名依法無法求處死刑，最重就是無期徒刑，建請法院判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑。（編輯：李明宗）1140513

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