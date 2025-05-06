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剴剴案開庭 外婆痛哭請求判處保母姊妹最重刑度

2025/5/6 16:11
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（中央社記者林長順台北6日電）台北地方法院今天開庭審理「剴剴」案，針對量刑進行辯論。剴剴外婆在法庭痛哭表示，透過兒福聯盟找保母，是希望剴剴被好好照顧，從不希望是這種結局，請求法官對劉姓保母姊妹量處最重刑。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為。

剴剴於112年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，由台北地方法院國民法官法庭審理。

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剴剴外婆的律師指出，劉彩萱說她要辦法會要超渡剴剴，實際上是祈求自己免於牢獄之災，劉女聲稱辦了12天法會、寫「超度疏文」，卻拿不出任何照片，也看不到疏文。劉彩萱漠視他人生命，毫無悔意，態度極惡劣，也未與被害人家屬達成和解，請法院從重量刑。

律師表示，剴剴被劉彩萱照顧115天，「115天人造無間地獄，度日如年」，劉彩萱應論處115年刑期，但有期徒刑上限是30年，請合議庭論處無期徒刑。（編輯：張銘坤）1140506

劉彩萱
剴剴案劉姓保母稱幻聽才虐童 醫師認為不實陳述剴剴案開庭 外婆自責痛批劉姓保母姊妹
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