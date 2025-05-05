剴剴案開庭 外婆自責痛批劉姓保母姊妹

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（中央社記者林長順台北5日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地方法院國民法庭今天再度召開辯論庭，剴剴的外婆到庭作證，痛哭自責無能為力，怒斥劉姓姊妹沒有權力對待一個幼小的孩子。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由、傷害等行為。

剴剴於112年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳姊妹，由台北地方法院國民法官法庭審理。

剴剴的外婆今天出庭作證全程哭泣，她說，剴剴出生後，由於生母無法照顧，她曾照顧2個月，後來透過兒福聯盟安排出養。

剴剴的外婆表示，她與丈夫的收入加起來只有新台幣6萬元，還要扶養未成年的小孩，為了支付剴剴1個月3萬元的保母費，她與丈夫一直負債。

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她說，剴剴原本被照顧得很好，很健康、很活潑、很調皮、很可愛。剴剴過世後，她真的很自責，很無能為力，劉姓姊妹不該對這麼小的小孩做出這麼可怕的事，「他還這麼幼小，妳們沒有權力這樣對待一個孩子」。

法官詢問劉姓姊妹是否找人談和解，剴剴的外婆表示，有透過律師來講，但她不接受，劉姓姊妹這樣對待幼小無辜的孩子，她不同意和解。法官又問是否要提起附帶民事訴訟，律師表示，目前沒有打算提起附帶民事求償。（編輯：蕭博文）1140505