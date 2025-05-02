剴剴案開庭 保母妹妹劉若琳否認凌虐
2025/5/2 16:58（5/2 22:53 更新）
（中央社記者林長順台北2日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，台北地方法院國民法庭今天再度召開辯論庭，妹妹劉若琳庭訊時坦承事發後刪除與姊姊劉彩萱的訊息，但否認以罰站、灌食等方式凌虐剴剴。
劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。
劉彩萱日前出庭時承認有對「剴剴」多項不法行為，因失去耐心及愛心才造成遺憾，表達願意面對與承擔犯下的錯誤。台北地院國民法官庭今天再度開庭，由檢辯交互詰問劉若琳。
檢察官詢問是否在警方查扣手機前，刪除與劉彩萱的對話紀錄，劉若琳坦承回答「有」；檢方問為何傳訊說剴剴臭，劉若琳表示，是剴剴把大便塗抹在牆上，但她沒有揍過剴剴。
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對於剴剴脖子上的傷痕，劉若琳指出，剴剴有次差點跌倒，她要伸手抓住時，不小心用指甲刮傷剴剴，剴剴當時沒反應，她也沒發現，姊姊事後拿照片給她看才知道，她還向剴剴道歉。
至於曾傳「裝死」2字給劉彩萱，劉若琳說，是因為她幫劉彩萱照顧澡盆裡的剴剴，但剴剴掙扎掉出澡盆，她以「裝死」向姊姊形容剴剴躺在地上的樣子。劉若琳也否認對剴剴灌食、罰站。（編輯：張銘坤）1140502
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