高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高市議員揭露貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等情事，至少8人受害。其中1名施暴者楊姓女子是累犯，並冒用他人身分。高市社會局將祭出48萬元罰鍰。

一名受虐兒家長今天接受媒體聯訪表示，今年2月被社工通知孩子送托機構有虐嬰情形，自己透過監視器指認出自己3個月大的孩子遭打巴掌、強灌奶，「孩子甚至被當成玩具甩來甩去」，去年底送托後每天小孩接回家都髒髒的，本來以為只是照顧者不夠細心，沒想到是施虐。

民主進步黨籍高雄市議員李雅慧昨晚在社群網站臉書（Facebook）揭露，位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌等情事。曾因虐兒事件停業的某托嬰中心去年原地重新開張，原負責人因涉案無法擔任機構負責人，改以丈夫的名字重新開業，開業數個月再次傳出兒虐事件。

李雅慧今天上午在高雄市議會開記者會強調，楊女不到1年時間，以丈夫的名義「借殼上市」再度經營托嬰中心，楊女過去擔任保母時曾有業務過失致死等前科，2020年因在托嬰中心虐童遭罰，且被限制5年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

李雅慧呼籲，這家托嬰中心在原地址重新立案，政府應該重新檢視審查制度。此外，目前中心內仍有20多名嬰幼兒，社會局應立即勒令停業，不要讓無良業者有機會傷害其他幼童。

社會局副局長葉玉如在記者會上說明，社會局2月19日受理通報，經調查監視器，2月10日到12日有8名嬰兒被打巴掌、不當餵食等對待，8人年紀為2個月至2歲多不等。後續將裁處此托嬰中心停辦，並公布楊女姓名。

葉玉如說，去年審查時就有發現該機構原地申請立案，負責人是先前機構負責人的丈夫，但因相關條件皆符合法規，因此通過申請。後續也加強稽查確保幼童安全，稽查時發現楊女都不在現場，並發現楊女疑有冒用其他托育人員身分，才請檢調介入協助。

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葉玉如表示，業者在稽查過程中多次推拖、不願提供更多監視器畫面，經檢察官協助直接到機構搜索，才保全更多證據。目前已有4名家長提告，社會局也全力協助家長轉托，確保幼兒照顧不中斷。楊女除受罰新台幣48萬元外，在30年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

針對外界質疑惡質托嬰中心原址重新開張卻無法可管，葉玉如指出，目前中央正在討論托育專法，高雄也會以此案例與中央討論，希望能透過更完善的法規保障兒少安全。（編輯：李錫璋）1140425