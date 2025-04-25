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高雄托嬰中心涉虐嬰停辦 工作人員4萬、1萬元交保

2025/4/25 14:55（4/25 15:16 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，至少8人受害。涉虐嬰楊姓女子遭社會局開罰48萬元，已離職董姓工作人員開罰6萬元。橋檢複訊諭令朱姓負責人及楊女4萬元交保，董姓工作人員1萬元交保。

橋頭地檢署今天中午指出，檢方3月中旬接獲高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心通報後，隨即由婦幼專組主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮高雄市政府警察局楠梓分局於4月初發動搜索，扣得相關證物並傳訊托嬰中心朱姓負責人、涉施虐楊姓、董姓工作人員，3人經訊問後各以新台幣4萬元、4萬元、1萬元交保，後續將持續蒐證並釐清相關案情。

社會局表示，目前已勒令貝寉佳托嬰中心停辦，啟動一對一個管機制協助家長，提供左營、楠梓等鄰近區準公共托嬰中心及準公共保母名單供家長參考，並安排兒保醫療中心對受害兒童進行身心評估，以家長與孩子需求與福祉為最大前提，全力協助孩子轉托。

針對中心2名工作人員不當照顧行為，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條事實明確，社會局依兒少法裁處楊姓人員新台幣48萬元罰鍰並公告姓名，裁處另一名已離職董姓工作人員6萬元，並限制其最長30年不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。另中心機構管理違法情節嚴重，已違反兒少法第81條及第83條規定，社會局命停辦1年並公布機構名稱。

社會局說明，貝寉佳托嬰中心去年2月立案，社會局案發前無預警加強訪視稽查4次，今年2月19日受理通報後第一時間啟動兒童保護調查，查看2月10日至12日監視器，發現仍有其他兒童受害，且調閱其他時間監視器、索取家長名冊及冒用身分擔任托育人員等資料受阻。3月中旬尋求檢警協助，並同步協助4名家長提告，4月配合檢警搜索取得積極證據，4月15日終止準公共托育服務合作契約，不當照顧行為經專家研商會議確認違法，今天裁罰2名工作人員與貝寉佳托嬰中心。

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另托嬰中心更換負責人重新立案情形，新負責人因並未違反兒少法規定，經函詢中央，回覆托嬰中心申請設立許可，應依兒童及少年福利與權益保障法及其相關法令規定辦理，符合規定者，發給設立許可證書。

經審查朱姓負責人無兒少法第81條消極資格不符合情形，符合相關法規，故於去年2月核准立案，並加強訪視稽查。此案所引發的社會疑慮，社會局將向中央主管機關建議修改現行法規，避免類似情形再次發生。（編輯：郭諭儒）1140425

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