道禾竹北托嬰中心無限期停業 業者：將轉介他校

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）道禾托嬰中心竹北校區疑虐嬰，將無限期停業。道禾國際教育集團今天說，竹北托嬰中心收托35名孩童，將於30天內完成轉介，經查鄰近業者共有30個名額，仍有5名額努力安排中。

道禾托嬰中心新竹縣竹北校區發生托育員每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床、圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、傷痕等，已驗傷報警。

道禾國際教育集團執行長曾國俊下午發布道歉啟事，竹北校區因教保員保育不當，已成立專案小組並指示相關人員全面配合新竹縣政府社會處與檢警調查，他與全體教職員向大眾致歉。

曾國俊指出，竹北校區已進行無限期停業申請之相關作業程序，目前該校區有35名孩童，將於30日內完成轉介，經查鄰近托嬰中心有30個名額可供收托，還有5個名額仍在努力安排。

關於道禾竹北托嬰中心部分教保員諸多保育不當行為，曾國俊表示，主管確實錯失在第一時間做出正確處置，事件發生後已立即監管與補救，並向當事者坦承疏失，將與當事者家長保持聯繫，希望能當面表達歉意。（編輯：李淑華）1130815