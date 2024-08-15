道禾竹北托嬰中心為綁嬰案致歉 家長質疑非個案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）道禾托嬰中心竹北校區托育員將嬰兒綁在竹椅上數小時，園方對此致歉。嬰兒的家長今天說，園方對整個過程知情，卻未有人制止，部分案情也未說清楚，懷疑他的小孩非個案。

道禾托嬰中心竹北校區發生托育員每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床、圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、傷痕等，已驗傷報警。

道禾托嬰中心竹北校區昨晚發布聲明表示，將全力配合新竹縣政府社會處調查，園方深感愧疚與自責，原訂申請停業3個月，但覺得不夠到位，決議將向縣政申請「無限期停業」，向社會大眾與當事者家長致歉。

這名嬰兒的家長今天在民進黨新竹縣議員歐陽霆、無黨籍縣議員何智達陪同下召開記者會，針對道禾的行為提出質疑。

這名家長表示，事發至今道禾並沒有針對事發經過向家長作出完整說明與解釋，只要談到細節就避重就輕。此外，嬰兒因早產、腎臟曾水腫，已告知園方需適當幫嬰兒補充水分，但經檢視監視畫面，完全未見老師、主任對嬰兒關心。

家長質疑，園方班級教師、主任都非常清楚整件事情的發生，但過程卻沒有任何人制止托育員行為，明顯是「系統性的問題」，認為他的小孩可能不是個案。

歐陽霆說，嬰兒1天有8小時在托嬰中心，卻有4、5個小時被綁在竹椅、放在嬰兒籃中不管，還不給嬰兒喝水，換尿布時還將尿布丟在嬰兒頭上，甚至用言語污辱嬰兒「像屎一樣臭」，相信沒有家長能接受自己小孩遭受這樣對待。

歐陽霆指出，道禾昨晚宣布無限期停業，但根據監視器畫面，不只1名小孩被綁在椅子上，過程中主任都有經過看見，卻沒有任何反應，彷彿一切理所當然。

歐陽霆說，道禾去年獲得新竹縣政府的優等評鑑，質疑評鑑過程有漏洞，讓不肖業者能夠過關，要求縣府社會處從嚴處理，全面審視縣府對於嬰幼機構的管理機制，避免類似事件再發生。

何智達說，道禾托嬰中心在新竹地區還有其他分校，為避免業者逃避責任，呼籲縣府加快調查進度。此外，要不是家長報案，可能取得證據都難，可見「監管雲」的存在有其必要性。（編輯：李淑華）1130815