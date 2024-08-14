新竹縣托嬰中心涉虐 衛福部：若屬實最高可罰60萬

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北14日電）竹北市某托嬰中心老師疑涉虐嬰兒，竹縣府今天表示，家長已報案。衛福部說明，目前看來尚未達重大兒虐檢討要件；若兒虐屬實，依法即可處最高新台幣60萬元罰鍰。

媒體報導，竹北市某托嬰中心發生老師為圖輕鬆，將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上長達數小時，家長發現嬰兒身上有傷痕等。竹縣府表示，家長已報案，2名涉事托育員遭停職並解聘。

此案後續會不會送到中央檢討重大兒虐，衛生福利部保護服務司司長張秀鴛接受媒體電訪表示，目前還沒有到這一步，重大兒虐檢討有2大構成要件，死亡及重傷；重傷的認定回歸刑法中定義，基本上都是嚴重住院程度。

張秀鴛說，這次事件確實涉及不當對待，包括限制自由恐影響兒少發展等，針對機構部分，將確認管理上是否有疏失、有無辦理兒童保護相關訓練，再來就是對孩子不當對待的行為，經過社會局調查若屬實，將對行為人處罰；孩子若需要治療、輔導、身心諮商協助等，社會局也會協助處理。

衛福部社家署代理署長張美美說明，「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心，不得虐待或妨害兒童及少年身心健康。

張美美指出，若兒虐狀況屬實，依法可處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下，或停辦並公布其名稱及負責人姓名。

新竹縣政府表示，在7月15日獲報疑似兒虐狀況，立即派員至托嬰中心調查監視器並進行不預警稽查。張美美說明，法規已要求每個托嬰中心都要有監視錄影器，因此這次可以調畫面；至於是否將進一步要求資料統一上傳雲端，則因為缺乏母法規範，且涉及資料管理，仍在釐清相關法規和權責分工中。（編輯：管中維）1130814