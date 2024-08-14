竹北某托嬰中心疑虐童 業者致歉宣布無限期停業
2024/8/14 22:36（8/15 17:53 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）媒體報導，竹北市某托嬰中心發生托育員將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上長達數小時。業者今天表示，原向竹縣府申請停業3個月進行改造工程但覺得仍不夠到位，決議將無限期停業致歉。
竹北這家托嬰中心晚間發布聲明稿指出，因保育不當事件，接受家長的申訴與新竹縣政府社會處的調查，目前正在審理中，全力配合調查，也努力與申訴家長溝通。
托嬰中心表示，事件發展至今，對孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對。
托嬰中心指出，團隊為預防相同保育問題的發生，並確保高標準的保育品質，嚴謹進行研討，稍早決議申請停業3個月進行改造工程，但仍認為不夠到位。
托嬰中心表示，由於各界關切，耗費社會資源並為當事家長帶來煎熬，且現在家長、學生、教職員及民眾都擔憂與關切。
托嬰中心指出，今天經校務會議決議，將向新竹縣政府社會處申請「無限期停業」，並向社會大眾與當事者家長致歉。
鏡週刊今天報導指出，竹北市某托嬰中心發生老師為圖輕鬆，每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎，也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、或有傷痕等，已驗傷報警。（編輯：戴光育）1130814
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