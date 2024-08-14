竹縣幼兒疑有綑綁傷 托嬰中心：擬停業3個月檢討

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）媒體報導，竹北市某托嬰中心發生托育員將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上長達數小時。業者說，2托育員讓嬰兒坐在幫寶椅時間過長已資遣，已提改善計畫並申請停業3個月，全面檢討。

鏡週刊今天報導指出，竹北市某托嬰中心發生老師為圖輕鬆，每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床及圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎，也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、或有傷痕等，已驗傷報警。

此托嬰中心董姓特助今天接受中央社記者電訪表示，7月12日這名家長反映孩子帶回家後有抓痕，托嬰中心因此配合新竹縣社會處檢視監視器畫面，並未發現中心托育人員與抓痕有關連。

董姓特助指出，但有看到托育人員讓孩子坐在幫寶椅上時間過長，未妥善照顧，而幫寶椅主要是維護嬰幼兒在用餐或上課時的安全，設有安全帶以避免嬰幼兒隨意動作而滑落受傷，但依規定最多只能使用8分鐘，因違反中心規定的保育準則，已資遣這2名托育人員。

他表示，托育人員雖都經過專業訓練並持有合格證照，但由於個人習慣及原生家庭等影響，教保方式及態度包括管教用詞等，確實有需要再改善，將加強主管監督。

董姓特助指出，機構深刻檢討並已自主向縣府提出停業申請，若核准中心將從9月1日起至9月30日會主動協助家長進行托嬰轉介，從10月1日起正式停托至12月31日止，進行90天改善計畫。

新竹縣政府提供新聞資料表示，托嬰中心後續將召開家長說明會，在停托前也會提供幼兒名單與初步轉銜方式，每天更新以提供縣府確認，確保後續照顧。（編輯：戴光育）1130814