道禾竹北托嬰中心綁嬰虐待 新竹縣府將重罰並撤銷優等

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）道禾托嬰中心竹北校區托育員將嬰兒綁在竹椅上數小時，家長發現嬰兒身上有瘀青、傷痕，驗傷報警。新竹縣政府社會處表示，將依法對托育員及業者重罰，並會撤銷評鑑優等。

道禾托嬰中心新竹縣竹北校區發生托育員每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床、圍欄裡，時間長達數小時，即便嬰兒哭喊、掙扎也置之不理，家長發現嬰兒身上出現瘀青、傷痕等，已驗傷報警。

新竹縣政府社會處今天發布新聞稿表示，日前函請業者提供事發前30日內監視器畫面保存調查，由社會處人員陪同嬰兒家長查看完整畫面後，確認托育員有違反兒童及少年福利與權益保障法規定之事實。

社會處表示，將邀專家根據查調事實及違法情節輕重，依兒少法規定對托育員處以新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，公布姓名且不得再任托育員；托嬰中心部分，則是督導不周、未能提供安全環境，將處6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者，將命停辦並公布名稱及負責人姓名。

針對道禾托嬰中心竹北校區獲112年評鑑優等，社會處指出，評鑑計畫訂有績優排除原則，業者違反兒少法規定，有虐待或妨害兒童及少年身心健康之情事屬實，縣府將撤銷優等。

有關業者宣布無限期停業，社會處指出，已請新竹縣托嬰協會盤點尚有名額的托嬰中心，並請新竹縣北區居家托育服務中心盤點可收托幼兒之保母，協助後續幼兒照顧轉銜。

道禾托嬰中心竹北校區昨晚發布聲明表示，將全力配合竹縣府社會處調查，園方深感愧疚與自責，原訂申請停業3個月，但覺得不夠到位，決議將向縣政申請「無限期停業」，向社會大眾與當事者家長致歉。（編輯：李錫璋）1130815