兒少性暴力報導指引3情境可揭露 避免提非法網站名稱

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）衛福部今天公布媒體報導兒少性暴力指引，行為人任職幼兒園等場域，或被害人成年後主動揭露，或主管機關審議通過內容，3情境可適度揭露。指引並強調，避免寫出非法網站名稱。

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵多名女童案，出現媒體未報導案件全方位實情質疑聲浪，衛生福利部保護服務司日前舉行專家會議，討論媒體報導兒少及性暴力事件指引草案。這項指引在今天公布，盼保護兒少性暴力被害人隱私，並兼顧媒體揭弊社會公共利益。

保護司長張秀鴛告訴中央社記者，未來3種情境可適度報導兒少及性暴力事件。

第1種情境是成年行為人事件發生後，調查確定前或調查成立後，仍違法服務於以服務未滿18歲、身心障礙者或老人相關機構，可適度報導兒少及性暴力事件。

張秀鴛舉例說明，如加害人報導時仍在幼兒園工作，可揭露機構名稱，但不得揭露足資識別被害人身分的資訊。

第2種情境是兒少性暴力被害人成年，經本人同意揭露事件內容。

張秀鴛表示，心智障礙者、受監護宣告或輔助宣告者，應以可理解方式提供資訊。受監護宣告者並應取得監護人同意，應尊重受監護宣告者意願。

第3種情境是其他經目的事業主管機關舉行會議審議通過的事件內容。

張秀鴛說，媒體報導兒少及性暴力事件時，應尊重被害人及家屬感受，避免侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。媒體報導或記載，應避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。

張秀鴛並提醒，新聞標題及內文用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立，且不得過度描述或描繪性侵害、性騷擾、兒童及少年性剝削等性暴力事件發生、行為細節文字或圖片。

近期時有所聞論壇散播非法性私密影像，這次指引特別強調，避免寫出非法網站名稱，張秀鴛以非法網站「創意私房」為例，希望未來報導可去識別化，如改寫為「創○私房」，避免民眾好奇搜尋，「幫非法網站廣告促銷，被利用的代價太大」。

此外，新聞報導應避免可能強化兒童或少年可做為性的對象、兒童或少年性剝削迷思，或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。張秀鴛表示，與性有關的兒少坐檯陪酒，以「傳播妹」、「公關妹」形容，都是美化詞彙，讓性剝削工作被包裝，彷彿從事高雅職業。（編輯：管中維）1130812