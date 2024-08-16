毛畯珅北市幼兒園性侵女童案 判刑28年

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（中央社記者林長順台北16日電）北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻6名女童，台北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴毛男。台北地方法院今天判處毛畯珅有期徒刑28年，可上訴。

1名女童家長於民國111年間從就讀幼兒園的女兒口中得知疑似遭到毛男侵犯私密處，因此報警提告。檢警查出，男教師在母親經營的幼兒園工作，利用機會對稚齡幼兒強制性交、強制猥褻，還命令被害女童不得對外透露。

檢警搜索、拘提毛男到案，並查扣幼兒園監視器主機及電磁紀錄，查出毛男於110年至112年間，涉嫌於教室或家長接送區等地，以手指按壓、摩擦等方式侵犯女童私密處，共6名女童受害。

台北地檢署認定毛男涉犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪，去年8月間提起公訴，請求法院考量毛男身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，未能克盡其職，反利用工作上、職務上機會，對多名幼兒犯性侵害案件，惡性甚為重大，量處適當之刑。

毛畯珅到案後遭檢方聲請羈押禁見至今，檢察官於案件審理期間，另外接獲至少20名女童的家長提告，且追查出男教師涉嫌拍攝大量侵犯女童的影像檔案，此部分持續偵辦中。

檢察官9日提訊在押的毛畯珅到案，勘驗查扣的影片，訊後還押台北看守所。（編輯：陳政偉）1130816