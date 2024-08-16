北市幼兒園性侵案 教育局副局長鄧進權等人記申誡

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市幼兒園性侵案，北市府今天表示，教育局當時業管副局長鄧進權申誡，承辦科長、督學、股長、輔導員分別被記小過與申誡等；社會局家防中心時任主任陳淑娟被記申誡。

已遭撤照的台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵多名幼生，風波震驚社會。

北市府今天在媒體群組表示，對於培諾米達幼兒園案，市長蔣萬安明確要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，已經通過行政懲處。

北市府表示，教育局當時業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

除了考績會懲處、全案送監察院，北市府說，先前也提出10項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中。

北市府表示，透過考績會懲處再次宣示市府面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。（編輯：陳政偉）1130816