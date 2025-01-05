北市續辦班班有鮮乳 預計4月起憑學生證每週換1次
2025/1/5 12:35（1/5 13:04 更新）
（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長蔣萬安日前宣布將續辦班班有鮮乳政策，教育局今天表示，預計4月起可讓學生憑學生證至超商、家樂福等兌換鮮奶或豆漿，每週1次，且有望基北北桃合辦。
行政院拍板停辦班班有鮮乳政策，蔣萬安日前表示，為了孩子的營養與健康，此政策不應該停，除指示局處研擬讓學生憑學生證到超商領取乳品的可行性，也赴行政院會爭取支持。
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台北市教育局副局長鄧進權今天接受媒體電訪表示，已確定下學期可續辦此政策，全市約12萬名學生將每週喝1次、每學期18至20次，品項除鮮乳也可依需求選擇保久乳或豆漿，兌換通路包含4大超商及家樂福、全聯、美廉社等。
鄧進權指出，目前正積極與通路業者討論並準備招標作業，預計4月可上路，同時考量學生有跨縣市就讀情形，新北、桃園及基隆有望加入合辦，方便學生就近領取乳品。（編輯：蕭博文）1140105
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