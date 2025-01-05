加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市續辦班班有鮮乳 預計4月起憑學生證每週換1次

2025/1/5 12:35（1/5 13:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長蔣萬安日前宣布將續辦班班有鮮乳政策，教育局今天表示，預計4月起可讓學生憑學生證至超商、家樂福等兌換鮮奶或豆漿，每週1次，且有望基北北桃合辦。

行政院拍板停辦班班有鮮乳政策，蔣萬安日前表示，為了孩子的營養與健康，此政策不應該停，除指示局處研擬讓學生憑學生證到超商領取乳品的可行性，也赴行政院會爭取支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市教育局副局長鄧進權今天接受媒體電訪表示，已確定下學期可續辦此政策，全市約12萬名學生將每週喝1次、每學期18至20次，品項除鮮乳也可依需求選擇保久乳或豆漿，兌換通路包含4大超商及家樂福、全聯、美廉社等。

鄧進權指出，目前正積極與通路業者討論並準備招標作業，預計4月可上路，同時考量學生有跨縣市就讀情形，新北、桃園及基隆有望加入合辦，方便學生就近領取乳品。（編輯：蕭博文）1140105

#台北市教育局
#蔣萬安
#全聯
#行政院
#美廉社
#家樂福
#鄧進權
延伸閱讀
專家：鮮乳不論保存期限 建議開封7天內喝完班班有鮮乳喊卡 農業部將助本土酪農轉型升級班班有鮮乳 蔣萬安稱北市可執行、不解中央喊卡蔣萬安院會籲悠遊卡領鮮乳 與會人士：須因地制宜屏東續推班班喝鮮乳 家長：解決保存問題樂見
蔣萬安
北捷東環段設5站近內科 北市都審出入口要求修正救贖方舟主唱Lawai Arik搭建跨年舞台墜亡 北市允追究廠商責任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：