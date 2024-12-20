屏東續推班班喝鮮乳 家長：解決保存問題樂見

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東縣政府先前調查縣內9成學校支持「班班有鮮乳」政策，中央宣布停辦仍將持續推行。屏東縣家長會長協會表示，若以保久乳、餐券方式解決保存問題，樂見政策持續。

屏東縣政府教育處副處長廖麗華今天接受中央社記者電訪表示，政策執行以來中央飽受檢討，可理解暫緩決定。縣府先前調查，縣內9成學校支持「班班有鮮乳」，且許多偏鄉孩子較少喝鮮奶，考量學生健康、扶植酪農等因素，雖仍盼能爭取中央補助，不過沒有補助也會由地方承擔續推，目前預估政策實行1年所需經費約新台幣3100萬元。

對於續推政策難點，廖麗華說，改由地方政府辦理，採購量減少恐致成本上漲，且屏東偏遠學校多，交通運送成本也高。至於鮮奶保存顧慮，正逐步克服中。剛開始實施執行情況確實混亂，但會從中理出適當流程，滾動檢討執行方式。

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有家長認為可採餐券發放，對此，廖麗華表示，有些偏鄉學校沒有鄰近超商，餐券可能造成學生取得不易，仍建議設置冷藏設備，都市區學校則可討論，執行作法依個別學校情況考量。目前全縣學校冷藏設備需求，採購冰箱、保冷袋、保冰箱等預估需約489萬元。

屏東縣家長會長協會執行長陳文傑表示，協會認為「班班喝鮮乳」政策上是對的，不過最大問題仍在鮮奶保存。執行政策未明朗前，樂見縣府以保久乳繼續推行；若選擇發放鮮奶，則希望比照弱勢家庭寒暑假營養午餐供給、發放餐券，以超商提領解決保存問題，且不會造成學校行政困難。（編輯：孫承武）1131220