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藤球入列全民運 屏東加深新南向國家體育交流

2024/10/26 14:27（10/26 14:41 更新）
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全民運動會首度納入藤球，今年主辦方屏東縣政府配合新南向政策，26日在佳冬高農加碼舉辦新南向藤球交流賽，邀集泰國、越南、菲律賓等國好手競技。（屏東縣體育發展中心提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年10月26日
全民運動會首度納入藤球，今年主辦方屏東縣政府配合新南向政策，26日在佳冬高農加碼舉辦新南向藤球交流賽，邀集泰國、越南、菲律賓等國好手競技。（屏東縣體育發展中心提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年10月26日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）全民運動會首度納入藤球，今年主辦方屏東縣政府配合新南向政策，今天在佳冬高農加碼舉辦新南向藤球交流賽，邀集泰國、越南、菲律賓等國好手競技，加深體育交流。

屏東縣教育處副處長廖麗華表示，屏東縣近來不僅大力支持藤球發展，藤球更是此屆全民運動會33項賽事中最受矚目項目之一，選手們足上技巧、帥氣的倒掛金鉤非常吸睛，希望除了展現球技與場上英姿外，也能和來自各國的選手交流，散播多元與熱情。

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁說，藤球運動引進台灣已10幾年，感謝屏東縣支持藤球運動，讓藤球首次納入全國性綜合運動賽會中，還邀請東南亞藤球強國參與，藉由高水平對抗，讓民眾能更認識這項運動。

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屏東縣體育發展中心新聞稿表示，藤球運動在東南亞國家盛行已久，近來新南向政策推廣，藤球運動在台灣也日益風行。藤球首次列入全民運正式競賽項目，屏東縣作為藤球發展重鎮，盼透過這次賽事提高大眾對藤球的認識，也增加台灣與新南向國家間友好互動，開創國內藤球發展新里程碑。

體育發展中心指出，泰國代表隊經過鏖戰，在男子組與女子組中技壓群雄，雙雙脫穎而出，分別取得第1名佳績。地主隊屏東移家A、B兩隊及女子隊，雖不敵東南亞強權國家，但場上不放棄的奮戰精神依舊獲各國選手尊敬。全民運藤球項目27日起，為期4天在佳冬高農展開。（編輯：郭諭儒）1131026

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