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班班有鮮乳喊卡 農業部將助本土酪農轉型升級

2024/12/19 13:46（12/19 13:59 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院長卓榮泰拍板停辦班班有鮮乳政策，至於未來如何協助本土酪農，農業部指出，將持續協助本土酪農產業的品種改良、疾病控制，以及協助產業智能化、智慧化、淨零循環轉型，讓產業升級，提升競爭力。

明年紐西蘭牛乳進口零關稅，為降低對台灣酪農衝擊，以及協助學童獲得營養，農業部與教育部在今年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原預計執行4年，每學期喝44次，但9月上路後，因家長、地方、教育現場及各團體意見不一，政策推動出現困境。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦，但對酪農產業的協助不會停止，將持續推動酪農產業輔導與升級。

農業部次長杜文珍出席政院會後記者會時指出，感謝這學期協助執行班班有鮮乳政策的所有夥伴，包含乳廠、學校志工、各縣市老師、地方縣市教育及農業局處夥伴，不過政策面臨家長、第一線教學單位、縣市政府、產業團體、教學團體、教育團體各界對政策意見非常分歧，無法取得支持，因此停辦。

杜文珍強調，面對貿易氣候變遷，國內環境改變，農業部將持續協助本土酪農產業的品種改良、疾病控制，以及協助產業智能化、智慧化、淨零循環轉型，讓產業升級，提升競爭力，藉此將會的農產品持續提供給國民。

班班有鮮乳政策今年經費約新台幣7.1億元，明年度匡列約7.48億元，杜文珍說明，政策停辦後，今年度預算將會執行完畢，而後續預算如何配置將與產業團體討論後再行決定。至於如何持續協助學童獲得營養，教育部國教署長彭富源在政院會後記者會表示，將持續與地方政府及學校討論，提升學校午餐食物內容營養基準。（編輯：張若瑤）1131219

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