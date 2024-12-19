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班班喝鮮奶喊卡乳業痛心 農業部：將議產銷對策

2024/12/19 19:52（12/19 21:05 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者楊淑閔、姜宜菁台北19日電）「班班喝鮮奶」兼顧調節國產鮮乳受進口衝擊及補充學童鈣質，但各界意見不同，行政院決定暫停。乳業協會今天表示，倍覺痛心。農業部長陳駿季說，將與酪農座談討論。

台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸台關稅將降至零。為降低對國產乳業的衝擊並補充學童攝取鈣質，農業部與教育部今年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原定執行4年，每學期喝44次，9月上路後，家長、地方、教育現場及各團體意見不一，行政院決議暫停。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴中央社記者，「一個良策走到這種收場，倍覺痛心！」

此外，中華民國酪農協會理事長李恂潭告訴中央社記者，為學童健康及酪農產業發展，待收到通知後，將函文農業部，希望有轉圜機會。

針對產銷調節議題，陳駿季指出，近期會分區與酪農座談一起討論。

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對於部分縣市政府肯定此措施希望繼續推動，農業部未再做表示。根據行政院人士指出，實況在乳品送達教室要發放的作業上就出現難度了，目前行政院已做決定，應該就是先暫停了。

農業部次長杜文珍出席行政院會後記者會時說明，班班有鮮乳政策今年經費約新台幣7.1億元，明年度匡列約7.48億元，這學期的執行會執行到完畢，下學期開始當然就不再執行。（編輯：管中維）1131219

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