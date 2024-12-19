班班有鮮乳喊卡藍批規劃草率 綠：助酪農腳步不會停

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（中央社記者劉冠廷、范正祥、王揚宇台北19日電）班班有鮮乳政策喊卡，國民黨立委萬美玲今天說，政策從倉促上路到匆忙喊停，「始亂終棄」不僅引發民怨，還暴露出施政的草率與缺乏規劃，更讓本土酪農業成為犧牲品。

民進黨立委范雲表示，期待行政院停辦後，能確實減輕教師負荷；據她了解，農業部不會停止協助本土酪農產業的腳步，且會持續進行品種改良、疾病控制、產業智能化等升級與轉型。

行政院長卓榮泰拍板停辦班班有鮮乳政策，立法院教育及文化委員會召委萬美玲下午表示，原本應該是利多的政策，卻因缺乏周全規劃，導致教育現場混亂。她說，冷鏈運送量能不夠、學校更缺乏冰箱保存不易，加上校園儲存空間不足、人力搬運問題，更帶給第一線教師執行上的壓力等種種因素。

萬美玲強調，在立法院審查政策時，早已多次提醒政府應妥善規劃，但行政院卻為了急於收割政績，忽視實施準備，最終不僅浪費資源，更重創了校園與本土酪農業的信心。

萬美玲也說，更讓人失望的是，政府至今未見檢討，她數月前即提案建議可以發放「鮮乳券」或委由營養午餐團膳業者辦理，更可以因地制宜將經費補助地方政府推動，即可有效改善，卻被政府忽視。這樣的草率執政，不僅破壞政策初衷，還讓上百萬名學童成為政策失誤的受害者，民怨也將隨之累積。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委范雲表示，班班有鮮乳政策初衷是希望提供學童營養，同時支持國產鮮乳，用意是好的，但確實在教育現場有許多困境難以突破，例如增加導師及行政人員的業務負擔，造成家長的擔憂等。

范雲說，期待行政院因考量學校第一線意見而停辦此政策後，能確實減輕教師負荷。

范雲也指出，農業部協助本土酪農產業的腳步，不會因此停下，經她了解，農業部將會持續進行品種改良、疾病控制、產業智能化等升級與轉型。

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國民黨立委李彥秀發布新聞稿表示，行政院突然宣布停辦班班有鮮乳，應該要立即提出配套辦法。家庭經濟狀況不錯的孩子，本來就有多元的營養來源，也不會缺鮮乳，但是對於許多弱勢家庭的孩子而言，班班有鮮乳就是他們喝到鮮乳的唯一可能，現在政策突然叫停，受害最大的就是弱勢孩子，政府應該提出配套辦法，例如發給兌換券，讓弱勢的孩子還是能獲得營養補充，不會輸在起跑點上。

國民黨立委張嘉郡今天也發布新聞稿指出，班班有鮮乳這項政策原本要照顧酪農與學生，如今政策停辦，這不僅僅是一個政策的問題，更是攸關政府誠信的問題。（編輯：林興盟、楊蘭軒）1131219