加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／台中全聯倉儲大火1死2命危 廠區堆放保麗龍板火勢延燒迅速
首頁 / 政治

班班有鮮乳喊卡 台南盼排除阻礙、新北表尊重

2024/12/19 15:31（12/19 15:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥、黃旭昇19日綜合報導）行政院決定下學期起停辦「班班有鮮乳」政策，台南市長黃偉哲今天表示，政策立意良好，若執行層面受到阻礙，就想辦法排除。新北市府教育局則回應表示尊重。

黃偉哲今天接受媒體訪問指出，「班班有鮮乳」政策立意良好，期間牽涉到人和經費，中央經費沒問題，也幫忙國產鮮乳，若老師覺得很麻煩，「就台南市來講，我們再來協調看看」。

黃偉哲表示，大家開口閉口都以孩子權益為念，既然如此，就要想辦法克服可能產生的阻礙，真的克服不了再說，或者也可補助經費，讓家長買鮮乳給孩子喝，不一定中午喝，回家再喝也行。這是個好政策，執行層面受到阻礙，就想辦法排除阻礙。

對於「班班有鮮乳」政策喊卡，新北市府教育局回應表示，尊重中央在廣納學校、家長與相關產業意見下做出的政策決定。

新北市教育局表示，基於滿足學生營養需求、不增加學校負擔及尊重家長選擇的考量下，目前各校皆於午餐搭配供應乳品或豆漿，未來會持續鼓勵學校於午餐中搭配乳品或含鈣食物增加鈣質攝取，以提升學童飲食健康。（編輯：李淑華）1131219

#黃偉哲
#新北市
#台南市
#行政院
#新北市府
#新北市府教育局
延伸閱讀
班班有鮮乳停辦 教師團體：主客觀條件無法配合
黃偉哲
台南耶誕跨年演唱會12/21起登場 歲末訂房率9成日本媒體專題報導台南400 描述古都多元面貌

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：