班班有鮮乳喊卡 台南盼排除阻礙、新北表尊重

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（中央社記者張榮祥、黃旭昇19日綜合報導）行政院決定下學期起停辦「班班有鮮乳」政策，台南市長黃偉哲今天表示，政策立意良好，若執行層面受到阻礙，就想辦法排除。新北市府教育局則回應表示尊重。

黃偉哲今天接受媒體訪問指出，「班班有鮮乳」政策立意良好，期間牽涉到人和經費，中央經費沒問題，也幫忙國產鮮乳，若老師覺得很麻煩，「就台南市來講，我們再來協調看看」。

黃偉哲表示，大家開口閉口都以孩子權益為念，既然如此，就要想辦法克服可能產生的阻礙，真的克服不了再說，或者也可補助經費，讓家長買鮮乳給孩子喝，不一定中午喝，回家再喝也行。這是個好政策，執行層面受到阻礙，就想辦法排除阻礙。

對於「班班有鮮乳」政策喊卡，新北市府教育局回應表示，尊重中央在廣納學校、家長與相關產業意見下做出的政策決定。

新北市教育局表示，基於滿足學生營養需求、不增加學校負擔及尊重家長選擇的考量下，目前各校皆於午餐搭配供應乳品或豆漿，未來會持續鼓勵學校於午餐中搭配乳品或含鈣食物增加鈣質攝取，以提升學童飲食健康。（編輯：李淑華）1131219