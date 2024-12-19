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班班有鮮乳停辦 教師團體：主客觀條件無法配合

2024/12/19 15:35（12/19 15:49 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳至中台北19日電）行政院發言人李慧芝今天表示，「班班有鮮乳」政策因各界意見分歧，決定從下學期起停辦。教師團體指出，這項政策立意良善，但主客觀條件難以配合，讓各校苦不堪言。

李慧芝表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦。

全國教師工會總聯合會（全教總）發布聲明，肯定行政院從善如流、勇敢面對。「班班有鮮乳」政策以協助本土酪農、幫學童補鈣出發，但政策上路以來，嚴重干擾學校正常作息、影響學生學習品質，各校苦不堪言。

全教總表示，不是立意良善就一定是好政策，各級政府部門更不應動輒把學校當成施政提款機，應記取教訓、切勿重蹈覆轍。

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全教總今年邀集各縣市教師代表，評選出2024年十大教育新聞，「班班有鮮乳」政策造成基層紛擾，被選為頭條。教師多認為校園冷鏈保存設備不足，且教師在緊鑼密鼓的教學日程中，還要額外協助分發鮮乳、追蹤學生飲用情形，批評聲浪不斷。

相對於教師團體極力反對，國教行動聯盟、董氏基金會則是認為「班班有鮮乳」政策不應減少或取消，主因是台灣7到12歲學童鈣質攝取不足，乳品是最方便且高效的鈣質來源。但兩團體日前發布的新聞稿也提醒，須做好配套，完善校園的冷鏈設備，避免將壓力都加在教師身上。（編輯：管中維）1131219

#全教總
#鮮乳
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