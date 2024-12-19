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班班有鮮乳政院喊卡 北市擬續推每週喝1次

2024/12/19 20:11（12/19 20:29 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）班班有鮮乳政策喊卡，台北市政府今天表示，為了孩子的營養與健康，此政策不應該停，初步規劃每週讓學生喝1次、每學期喝18至20次，正積極研擬各項配套措施。

行政院表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，決定從下學期起停辦班班有鮮乳政策。

台北市政府發言人殷瑋在媒體群組轉述，台北市長蔣萬安認為，為了孩子的營養與健康，班班有鮮乳政策不應該停，台北市會協助克服一切困難來做。

台北市教育局體育及衛生保健科長吳青娟接受媒體電訪表示，目前正積極研擬各項配套措施，初步規劃每週讓學生喝1次、每學期喝18至20次，並朝用數位學生證到超商提貨的方式處理。

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至於所需經費及財源，吳青娟說，尚未有明確數字，因為除了買鮮乳外，還會有系統建置費，但會跟中央爭取支持，另上路時間也還不確定，將與悠遊卡公司討論如何克服技術問題。

台北市教育局長湯志民上午接受媒體聯訪表示，希望以鮮乳提貨券方式實現班班有鮮乳政策，將「酷課雲」系統與超商後台對接，學生只要出示學生證給店員刷條碼，就能認證身分並留下兌換紀錄，讓12萬名學生想在什麼時候喝，就在什麼時候喝。（編輯：方沛清）1131219

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