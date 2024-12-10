教師團體評選10大教育新聞 班班有鮮乳紛擾奪頭條

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（中央社記者陳至中台北10日電）全國教師工會總聯合會邀集各縣市教師代表，評選出2024年10大教育新聞，「班班有鮮乳」政策造成基層紛擾，被選為頭條，主政的農業部長陳駿季，也獲頒諷刺意味的「金驢獎」。

全教總今天在台北召開記者會，公布2024年10大教育新聞，其中許多件已延續多年，包括校園安全問題、私校退場、退撫條例、不適任教師處理機制、雙語政策等。

其中被選為頭條的是「班班有鮮乳」，這項政策是因應紐西蘭乳品於2025年輸台零關稅，衝擊國內酪農生計，農業部與教育部於113學年推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，公立國小及共餐的附設幼兒園每週供應2次乳品。

全教總政策部研究員陳佩瑩表示，「班班有鮮乳」政策實施至今，嚴重干擾學校作息，教師在緊鑼密鼓的教學日程中，還要額外協助分發鮮乳、追蹤學生飲用情形。而採購價太低、冷鏈保存問題等也讓各界批評聲浪不斷。

全教總理事長侯俊良表示，從「班班吃石斑」到「班班有鮮乳」，最大盲點在於妨礙教育主體性，其他部會遇到問題，就把學校當提款機。呼籲農業部立即停止這項不食人間煙火的政策，讓學校回歸正軌。

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全教總同時評選新聞人物，具諷刺意味的「金驢獎」頒給推動「班班有鮮乳」的農業部長陳駿季。侯俊良說，陳駿季稱這項政策立意良善，遇到反彈又雙手一攤說「學校可自由參加，無須勉強」，讓基層教師感到不可思議。

正面的「年度教育人物」則頒給苗栗縣長鍾東錦，主因是他於今年與苗栗縣各級學校產業工會簽訂第1份教師團體協約，重視教師的勞動人權。（編輯：陳政偉）1131210