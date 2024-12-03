特教法心評專職化 全教總：僅苗栗、南投完全落實

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（中央社記者陳至中台北3日電）特教法修法後，為縣市增置專職鑑定評估人員（專職心評人員）提供法源。不過全國教師工會總聯合會調查發現，目前僅有苗栗縣、南投縣完全落實，有足額設置專職人員並給予合理待遇。

近來特殊教育需求成長，特教人員的壓力也不斷增加。教育團體主張「心評專職化」，將特教中的心理評量工作，交由專職人員進行，藉此減輕一般特教人員的壓力。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，理事長侯俊良表示，近年修正的「特殊教育法」第51條及「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」第7條，讓主管機關得（可以）增置專職心評人員，即為「心評專職化」提供法源依據，後續子法也訂出人員的合理待遇。

然而，全教總近期調查全國22縣市是否有設置專職人員、數量是否足夠、有沒有給予合理待遇（課務排代、跨校鑑評費、評估報告費等）項目，發現目前僅有苗栗縣、南投縣等2縣市有全部落實。

全教總特教委員會主委鍾正信指出，有11個縣市只依照國民及學前教育署補助的員額增置；6個縣市未足額增置，或出現增置人員不是以執行心評為主，又被指派其他行政工作。

全教總呼籲各縣市積極增置專職人員，落實特教專業分工，讓特教的心評工作，朝向「專職為主、兼職為輔」的方向邁進，進而建立友善的職場環境。（編輯：陳政偉）1131203