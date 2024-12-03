師報警入校帶走小學生 教團籲正視師生衝突低齡化

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（中央社記者陳至中台北3日電）台中市某國小學生拿樂樂球棒打教師，教師不滿學生道歉態度而報警，警察入校帶走學生，引發爭議。教育團體表示，事件凸顯師生衝突有「低齡化」的趨勢，已是校園重大挑戰。

台中市長盧秀燕昨天在市議會答詢時，指孩子道歉代表已知錯，教師卻還不放手，做了最壞教育示範，「這是不適任的老師」。事後盧秀燕的臉書粉專遭灌爆，她今天公開向老師致歉，坦承自己太快下結論。

國教行動聯盟青年部代表李雨函表示，這起事件反映校園的困境，特別是處理高關懷學生重大行為事件時，未能提供教師足夠的輔導資源與支援，導致衝突進一步升級。

國教盟並引述教育部民國112年度的校安通報數據，國小「暴力與偏差行為事件」共9370件，占各教育階段總數34%；國小「管教衝突事件」共2053件，占總數44.8%。數字反映校園暴力衝突與情緒問題已逐漸朝向低齡化發展，成為校園安全的重大挑戰與隱憂。

國教盟呼籲全面檢討校園安全通報機制，訂定明確且可操作的處理流程，確保教師與校方在法律程序前獲得實質支援，同時為學生提供適切的輔導。長期則建議增設專責的校安人力，提升專業能力。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，盧秀燕昨天在議會的發言過於武斷。事件涉及師生衝突處理，教師選擇報警，學校、警政處理程序錯誤，不應由教師承擔一切過錯和指責。

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侯俊良表示，解決師生衝突，除須親、師、生共同面對，教育主管機關和學校也應給予資源與協助。尤其近年校園生態高舉學生權利，許多教師感到「動輒得咎」。教育施政與決策不應民粹化，若是與學生衝突，教師就被指「不適任」，恐造成寒蟬效應。

全國代理暨代課教師產業工會則發布新聞稿指出，教師依法維權是天經地義，盧秀燕在議會的發言偏頗，且恐傳遞「暴力只須道歉即可免責」的錯誤價值觀。應檢討的是教師保護機制，確保教師遭受不法行為時能得到充分保障，並強化法治教育，營造尊重與守法的校園文化。（編輯：陳政偉）1131203