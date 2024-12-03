台中老師報警事件送少年法庭 地院不付審理確定

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中1國小老師與學生發生衝突報警，警方將學生函送少年法庭。台中地院今天表示，少年當庭向老師道歉，且老師本即無意追究少年，因此裁定不付審理，被害人未抗告，全案已確定。

台中地方法院今天透過文字稿表示，無論少年觸犯的刑罰法律，是否為告訴乃論罪及被害人事後是否撤回告訴，少年法庭受理後，仍應進行實體調查及審理，如認有保護處分必要，則會裁定給予適當處分。

地院指出，全案經少年法庭交付審前調查結果，少年前無非行紀錄，於本院調查時已當庭向老師道歉，法定代理人亦表示，以後會勸導少年控制情緒，且老師本即無意追究少年，只是希望少年有所學習。

地院表示，法官斟酌審前調查結果，認定本件少年不具需保護性，無裁定進入審理程序及給予保護處分必要，今年6月28日裁定不付審理，被害人並無抗告，全案已確定。

國民黨台中市議員李中昨天在台中市議會市政總質詢指出，台中市一所國小學生和體育老師發生爭執，學生拿樂樂球棒打了老師，隔天向老師道歉，但老師因不滿道歉態度報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。（編輯：郭諭儒）1131203