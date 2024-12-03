台中老師報警事件 家長：選擇讓孩子完全承擔責任

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市國小校園發生師生衝突事件，學生道歉老師不接受而報警，學生媽媽今天表示，雖認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。

國民黨台中市議員李中昨天在台中市議會市政總質詢指出，台中市一所國小學生和體育老師發生爭執，學生拿樂樂球棒打了老師，隔天向老師道歉，但老師因不滿道歉態度報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。

媽媽今天發布聲明還原過程，她表示，3月26日接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突。當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」並跟老師道歉，老師回應「收到」，讓家長稍感寬心。

然而當孩子回家後，小孩主動向家長說明事情經過，並脫下上衣讓家長看到他身上的傷痕與疼痛處。他清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師將他從後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。

家長發現，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片，並立即將孩子的情況回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。

媽媽指出，3月27日上午便與主任聯繫，希望主任協助處理孩子向老師道歉的事。他們也特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。事實上，孩子因為這件事情，當晚輾轉難眠，直到清晨4時才稍微入睡。後來他告訴父母，他不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說「你在跟我裝可憐嗎？你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」

台中一名國小學生體育課時，因和體育老師發生衝突，遭老師壓制在地，他以樂樂球棒揮打老師，事後家長發現孩子身上也有傷痕。（家長提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月2日

媽媽說，他們原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。雖然他們認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。沒想到當天上午8時49分就接到主任通知，說老師已經報警。

家長與主任當時都認為，這頂多是訓斥孩子一下，主任也承諾會在旁照顧孩子，有任何情況會立即通知他們。結果在9時6分，主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請他們直接到派出所去處理。他們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。

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到了警局後，原以為孩子又與老師發生衝突，並以為老師會在警局幫助爸爸釐清到底發生了什麼事，結果老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，後來才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。

媽媽指出，孩子當時無助地面對自己無法理解的處境，而他們作為家長，努力教育孩子負責任、道歉，但卻在過程中看見了應該保護和指導孩子的校方，表現出如此冷漠和失職。孩子本應在校園內獲得支持與保護，但卻成為一樁校園衝突中最大的犧牲者。她作為母親，無法不為這一切感到深深的遺憾與難過。（編輯：李淑華）1131203