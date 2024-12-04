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台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥

2024/12/4 14:29（12/4 15:03 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市某國小因師生衝突，教師報警讓警察自校園帶走學生。警察局強調非強行帶走，教育局認為學校允許警察帶走學生「極為不妥」，目前釐清相關責任，預計1週內做出處分。

台中市1所國小今年3月1名小六學童疑跟老師發生衝突，老師壓住學生，學生以樂樂球棒揮打老師，隔日學生向老師道歉，老師卻報警，2名員警進入校園，將非現行犯學生帶回派出所，國民黨台中市議員李中日前在市議會質詢時揭發此事。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達聯合質詢，謝志忠表示，不是戒嚴時期，台中市竟然可以發生警察進入校園還帶走學生，相當離譜。

教育局長蔣偉民指出，此事現在有兩種看法，第一、有人認為教師應秉持專業發揮師道精神，傳道授業解惑，讓學生知道哪邊做錯，第二、另有人認為教師應捍衛自身權利。

關於警察進入校園，蔣偉民認為，警方應經過校方同意，在主任秘書、學務主任的陪同處理事情。他指出此事最大的爭議，在於學校允許警察帶走學生，卻沒有加以阻止，「極為不妥」，絕對不容許有二次事件發生，事後會加以檢討，訂定警察進入校園的標準作業流程。

警察局長李文章表示，當事老師撥打110報案，警察到達學校並徵得學務主任同意，但因警車進入校園，引發其他學生圍觀，有人建議不要在現場處理，請警方帶回派出所處理，他強調「非強行帶走」。

謝志忠不滿，難道是小朋友自願，痛批警方、校方毫無法律概念，詢問此事是否有執法過當，謝志忠要求警察局長、教育局長應向社會道歉。

李文章表示，他有督導不周的責任，該負的責任會負，因學生並非現行犯，處理的2員警各記申誡1次。蔣偉民則說，目前正在釐清事件的相關責任，預計1週後會做出處分。

這起事件市長盧秀燕因「不適任教師」發言惹議，她事後也因太快下結論向該名教師致歉。盧秀燕今天表示，目前還有許多細節必須釐清，了解事情真相才能負責任，制定標準作業程序事後才能預防。（編輯：謝雅竹）1131204

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