台中國小師生衝突 人本：不該為嚇學生就讓警入校

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（中央社記者陳至中台北4日電）台中市某國小發生師生衝突事件，連日來引發各界討論。人本教育基金會今天表示，教師不該只是為了要「嚇嚇學生」，就讓警察入校帶走學生，台中市府應嚴正處理相關越權行為。

台中市某國小學生拿樂樂球棒打教師，教師事後報警，警察入校帶走學生，引發爭議。台中市長盧秀燕2日在市議會答詢時，指孩子道歉代表已知錯，教師卻還不放手，做了最壞教育示範，「這是不適任的老師」，引發教師團體不滿，盧秀燕於3日公開向老師致歉，坦承自己太快下結論。

人本教育基金會今天發布新聞稿指出，此事件分成兩部分，包括「師生事件」和「警察事件」。「師生事件」目前有許多事實待釐清，應儘速以公平調查釐清真相。

至於「警察事件」，人本主張警察權遭濫用，不該只是為了「嚇嚇學生」就讓警察入校，將學生帶走。

人本指出，警察入校須校方同意，且校方不能在非急迫情形讓警察入校，這是台灣歷經慘痛的威權時期後，為保障教育自由訂下的最基本規矩，不該輕易打破。

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人本認為，盧秀燕2日對「警察事件」的震怒，於法有理有據。至於「師生事件」，震怒是沒有幫助的，應以公平調查釐清真相。盧秀燕只隔天的道歉，恐被解讀為「第二天的盧市長否定了第一天的盧市長」，應再釐清和表明立場。

教育部昨天晚間以文字回應中央社，基於尊重校園自治，警察未經校方同意不能入校；如要偵辦校園內刑事案件，進入校園前須知會校方聯繫窗口（主任秘書或學務主任以上層級），取得校方同意後才能入校，且要有校方人員陪同。

盧秀燕3日接受媒體聯訪，除向教師致歉外，也有提到孩子須由法定監護人或家長陪同才可到警察局，若不是現行犯，警察不能直接將孩子帶走，否則就是違法。針對這部分，應該加以檢討，避免類似狀況再發生。（編輯：李亨山）1131204