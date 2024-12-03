盧秀燕批國小師不適任遭灌爆臉書 向教師致歉：太快下結論

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市長盧秀燕昨天在市議會答詢時指國小老師與學生衝突報警是「不適任老師」，事後臉書粉專遭灌爆，她今天對此公開向老師致歉，坦承自己太快下結論。

中國國民黨籍台中市議員李中昨天在市政總質詢中表示，台中1所國小學生拿樂樂球棒打了教師，事後向教師道歉，但教師隔天報警，2名員警到校帶孩子回派出所；盧秀燕說，孩子道歉代表已知錯，教師卻還不放手，做最壞教育示範，「這是不適任的老師」。

盧秀燕的說法引爆全國基層教職員怒火，臉書粉專湧入大量質疑，有人說「老師不是這群孩子和恐龍家長的出氣包」、「為什麼打人的道歉了，被打的人就得原諒？道德綁架！」、「還叫什麼媽媽市長，你才最不適任！」、「您的發言真是令人心寒，您的家人若是被拿球棍敲的時候，希望您也是能勸家人及自己，放下屠刀，原諒對方」。

台中市教師職業工會也認為，教師適任與否，依教師法有一定認定流程，市長過於太快下結論。

盧秀燕今天到市議會備詢前接受媒體聯訪表示，現在教導孩子不容易，過程須用盡方法且可能心力交瘁，她完全可以理解，至於老師為何會這樣做，有什麼樣辛苦的地方，前因後果她必須完全了解，也如教師會所說，她對於這個老師適任與否太早下結論，她必須向老師致歉。

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盧秀燕認為，大家也應該對法律有更好的認知，因為「少年事件處理法」有非常嚴謹的規定，孩子須由法定監護人或家長陪同才可到警察局，若不是現行犯，警察更不能直接將孩子帶走，否則就是違法。任何人如果不是現行犯，就這樣被帶走，恐怕都會引起軒然大波。針對這部分，應該加以檢討，避免類似狀況再發生。

此外，盧秀燕認為，這件事情也凸顯大家對法律知識可能有不足的地方，學校可能不清楚該怎麼做，家長也很驚慌，老師可能也不知道這麼做是有問題的。針對此極少數的案例，會請教育局訂出SOP ，以利大家參考，讓大家對法律的遵守與執行有更好的認識，大家都很辛苦，包括孩子至今仍有很大的心理創傷，會予以輔導。（編輯：謝雅竹）1131203