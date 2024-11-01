中火環評通過 藍轟用肺發電、綠稱兼顧減排用電

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）中火二期環評通過，台中市議會藍綠黨團今天隔空互槓。國民黨痛批，中火二期環評放水，中部人用肺發電；民進黨團則說，中火新建燃氣機組可進一步減煤減排，兼顧中部用電需求。

台中電廠新建燃氣機組10月30日通過環評，將增加4部燃氣機組。台中市長盧秀燕10月31日怒批，機組與污染都只增不減，環境部成為污染的放水者。台中市環保局長陳宏益說，環評大會理應是確保人民健康的最後防線，不能開無約束力的「空白支票」。

國民黨台中市議會黨團今天中午召開「中火二期環評放水、中部人繼續『用肺發電』」記者會，高喊「建一拆二、總量減量」，拒絕用肺發電的苦果。

國民黨團書記長黃馨慧指出，環境部大開環評惡例，錯誤的能源政策讓台電虧損，要用便宜的燒煤發電，讓台中人承擔全國用電需求，台中人用肺發電，台中人無法接受。

國民黨團執行長陳文政說，台南規劃要蓋的燃氣電廠容量僅中火的1/10，台南就帶頭反對，結果台中加蓋，難道只有台南人才是民進黨心中最柔軟的一塊。

市議員李中痛斥，中火發電不只供給台中人用電，還要提供北部電，為何要用電全找台中人，無法接受以氣換煤卻不減煤。

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民進黨台中市議會黨團發布新聞稿，總召蕭隆澤、幹事長陳俞融指出，學者專家把關環評，應相信專業，不要淪為政治口水，中火新建燃氣機組，可進一步減煤減排及兼顧中部用電需求，早一天增氣就早一天減煤。

書記長張家銨指出，燃氣機組必須穩定運行一段時間後，才能有序淘汰燃煤機組，以確保電力供應安全無虞，備用的燃煤機組只在面對國安、天災等緊急狀況時才會使用，平常根本不會發電。（編輯：謝雅竹）1131101