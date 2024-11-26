廚工調薪未解 台中114年營養午餐經費遭凍結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市公立幼兒園268名廚工月薪約新台幣2萬7976元，中市議會文教委員會今天審查預算時，教育局仍無法確定能否調薪，會議決議先凍結全市14億營養午餐相關經費，待確定調薪後解凍。

台中市議會教育文化委員會今天審議教育局114年度預算，藍綠市議員多次爭取調整廚工薪資，但教育局至今仍無法確定能否調整，引發多名議員不滿。

教育局長蔣偉民表示，已著手訂定廚工晉薪規定，只要符合幼兒園規定、依照契約進用的人員，依考核辦法，起薪比照行政助理人員的2萬7976元，之後可依據考核晉薪，每個等級加薪557元，最高可達15級約3萬6000多元。

蔣偉民提到，不過因268名廚工中有64名並非是契約進用者，仍無法解決，擔心他們恐認為不公，因此該方案在市府內仍未通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

召集人、國民黨籍市議員李中表示，日前就已要求為廚工調薪，不調就凍結營養午餐相關預算，若調薪無法在明年1月1日實施，就凍結114年營養午餐相關預算共14億餘元，等到廚工待遇完成調整後再解凍。

有其他議員認為營養午餐相關經費龐大，涉及全市國中小學生午餐權益，建議不要凍結經費，可用教育局其他預算替代。李中表示，已經多次要求教育局處理廚工薪資問題，至今卻無法解決，就只能用預算權督促市府。（編輯：謝雅竹）1131126