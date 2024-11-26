本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳傑憲總統府致詞哽咽：沒想過能拿冠軍 往後抬頭挺胸迎向國際
首頁 / 地方

廚工調薪未解 台中114年營養午餐經費遭凍結

2024/11/26 19:09（11/26 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市教育局尚未解決公立幼兒園廚工薪資調整問題，中市議會文教委員會26日決議先凍結114年營養午餐相關經費，將待確定調薪後解凍。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月26日
台中市教育局尚未解決公立幼兒園廚工薪資調整問題，中市議會文教委員會26日決議先凍結114年營養午餐相關經費，將待確定調薪後解凍。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市公立幼兒園268名廚工月薪約新台幣2萬7976元，中市議會文教委員會今天審查預算時，教育局仍無法確定能否調薪，會議決議先凍結全市14億營養午餐相關經費，待確定調薪後解凍。

台中市議會教育文化委員會今天審議教育局114年度預算，藍綠市議員多次爭取調整廚工薪資，但教育局至今仍無法確定能否調整，引發多名議員不滿。

教育局長蔣偉民表示，已著手訂定廚工晉薪規定，只要符合幼兒園規定、依照契約進用的人員，依考核辦法，起薪比照行政助理人員的2萬7976元，之後可依據考核晉薪，每個等級加薪557元，最高可達15級約3萬6000多元。

蔣偉民提到，不過因268名廚工中有64名並非是契約進用者，仍無法解決，擔心他們恐認為不公，因此該方案在市府內仍未通過。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

召集人、國民黨籍市議員李中表示，日前就已要求為廚工調薪，不調就凍結營養午餐相關預算，若調薪無法在明年1月1日實施，就凍結114年營養午餐相關預算共14億餘元，等到廚工待遇完成調整後再解凍。

有其他議員認為營養午餐相關經費龐大，涉及全市國中小學生午餐權益，建議不要凍結經費，可用教育局其他預算替代。李中表示，已經多次要求教育局處理廚工薪資問題，至今卻無法解決，就只能用預算權督促市府。（編輯：謝雅竹）1131126

蔣偉民
防蘇丹紅 台中桃園基隆營養午餐禁咖哩、辣椒粉台中教師用中國翻譯繪本惹議 市府：教學應用原版
李中
中火環評通過 藍轟用肺發電、綠稱兼顧減排用電議會調查小組違憲？中市議員：多為監督行政不足
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：