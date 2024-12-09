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議員盼保棒球之都美名 盧秀燕：中部大巨蛋任內選址

2024/12/9 17:21
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）在台北大巨蛋舉辦12強世界棒球賽後，台中市議員江肇國等人今天關心台中是否還能保住「世界棒球之都」美名，市長盧秀燕表示，目前正在規劃大巨蛋，任內應可完成選址。

民進黨台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今天在市議會市政總質詢指出，台中市2019年以來因洲際棒球場舉辦多項世界大型棒球賽事，獲世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」。

江肇國認為，台北大巨蛋在啟用後已開啟多項賽事，更舉辦今年12強世界棒球賽，似乎讓台中「世界棒球之都」美名相形褪色，反觀台中市府在上月底冬季聯盟開打後，市府沒有任何協助推廣動作，甚至連洲際棒球場的廁所改善計畫，中央補助已到位半年仍尚未動工，呼籲市府正視棒球運動發展。

江肇國表示，台中市目前雖在蓋巨蛋，但台中巨蛋的設計容量僅有1萬5000人，且場地規劃完全不適合打棒球，呼籲盧秀燕應優先規劃一座符合國際棒球比賽需求的大巨蛋，讓台中持續成為棒球運動重鎮。

江肇國的質詢，也獲得國民黨市議員陳政顯呼應，盧秀燕表示，可以打棒球的大型巨蛋對中部地區有必要性，可以發展棒球，還有觀光旅遊及經濟價值，是複合性場館，可促成經濟及城市行銷，市府正規劃要幫中部地區做大巨蛋，中部8縣市都需要大巨蛋。

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盧秀燕說，但土地、預算、交通系統如何連結，正在規劃盤點中，例如要找大型土地、交通連結方便，預算如何處理，市府考慮民間投資或自行編列預算，在她任內應可完成選址。

台中市運動局代理局長游志祥表示，大巨蛋土地面積約6到10公頃，還在尋找夠大的公共設施保留地，規劃可容納5萬人，可以打棒球，也可以配合藝文活動的舉行，目前已在進行選址作業中。（編輯：陳仁華）1131209

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