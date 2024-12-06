台中3年校園性平與霸凌通報逾7000件 議員批失職

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）民進黨台中市議員江肇國等人今天表示，台中3年來校園性平與霸凌通報案件逾7000件，質疑教育局失職無能，市府表示，依規定有疑似案件就要通報，但很多案件最後都不成案。

民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡今天在市政總質詢中表示，3年來台中市校園性平與霸凌通報案件超過7000件，甚至縱容案件洩密、掩蓋真相，質疑教育局失職無能，張家銨更指教育局長蔣偉民不適任。

江肇國表示，中市校園性平霸凌通報其中有9成是性平案件，面對數字逐年增加，市府應拿出防治對策，但教育局無法釐清通報及成案原由。然而市府將逐年增高的數字解讀為通報透明，卻對防治作為毫無所悉，更讓全台中的校園無法安全、家長難以安心。

江肇國強調，除通報數外，台中市政府對於校安事件的調查也荒謬至極、漏洞百出，不僅吃案、洩密，教育局去年被監察院糾正後仍未檢討，對案件、數字及調查過程麻木，發生案件只能靠相關社會團體陪同家長、學生開記者會才嚴正處理，質疑媽媽市長盧秀燕何時才能給孩子一個安心的上學環境。

張家銨批評，教育局過去多次有「大事化小、小事化無」的前科，案件洩密、掩蓋真相的情形層出不窮。即便是近2成的成案數，也可能隱藏大量未被揭露的黑數。她認為，縱使蔣偉民具備教育專業，但在行政管理的表現極為不當，顯然已不適任。

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教育局表示，通報件數會高，是因為性別平等教育法和校園霸凌防治準則等規定，要求學校、老師知悉有疑似性平事件或霸凌事件就要於24小時內通報主管機關，所以有疑似案件一律要先通報，但很多都是不會成案的案件。

教育局指出，台中市111年到113年學校通報疑似霸凌案件計637件（59件成立）；通報疑似性平案件6543件（650件成案），通報數提升不等於霸凌事件變多，學校持續積極提升校園性平及霸凌相關宣導，推動友善校園。（編輯：郭諭儒）1131206