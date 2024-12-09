蔡壁如淪藍白合看板？盧秀燕：要求出席區務會議

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）民主進步黨籍台中市議員陳俞融等今天說，有給職市府顧問蔡壁如沒發揮功能、淪為「藍白合」看板；台中市長盧秀燕說，蔡壁如上班時間都在做台中的事，有要求出席海線區務會議。

陳俞融在台中市議會質詢表示，蔡壁如多次為台灣民眾黨務發言，非專注市政事務，淪為藍白合看板；民進黨籍台中市議陳淑華說，盧秀燕是否有意無意透過蔡壁如影響民眾黨務，為日後藍白合鋪路，這種不顧市民觀感的酬庸傷害台中市政府形象。

盧秀燕答詢表示，最近2週在海線開工典禮或校舍落成都有與蔡壁如碰面，她也交代蔡壁如督導海線區務，並須參加區務會議等。

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此外，陳俞融說，盧秀燕日前在歐洲在台商務協會午餐會演講，只談台中購物節、珍珠奶茶，會中有廠商問到如何提升台中風能在綠能中占比或有何具體鼓勵辦法，盧秀燕卻只答是國家層級問題、不太清楚。

盧秀燕表示，演講題目是談台中魅力，不只綠能廠商參與，還有其他綜合型廠商，台中購物節及城市美食都是魅力，但她要如何回答台灣綠能發展等中央政府議題。（編輯：李明宗）1131209