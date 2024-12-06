台中與日本宮崎縣將締結姊妹市 議員關心簽署名義

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府將於12日與日本宮崎縣締結姊妹市，民進黨台中市議員林德宇今天關心市府簽約的名稱，也希望市長盧秀燕多與日本交流，盧秀燕說，明年出訪日本計畫中。

民進黨市議員林德宇及曾威今天在市議會市政總質詢中關心台中市城市外交，期許盧秀燕多與日本交流，能夠出訪日本，「台日友好，台中加油」。

盧秀燕表示，台中市政府與日本宮崎縣將於12日簽署「姊妹交流縣市協定」，由於宮崎縣議長及當地議員都親自到訪，是很大規模的來訪，因此她今天中午親自送了邀請函給台中市議長張清照，也請議長代轉邀請所有中市議員出席。

林德宇表示，希望盧秀燕能以台灣台中隊的名義出訪日本，台日友好有一個重要元素，台灣在日本的眼中不是中華民國，台灣在日本的眼中稱呼為台灣，而且很自然的使用中華民國青天白日滿地紅的國旗。他希望市長能夠走出去，不要有其他顧慮，帶著台灣台中隊走出去。

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林德宇還詢問，市府跟宮崎縣簽署的交流協定的名義是「中華台中」、「台灣台中」，還是「中國台中」。市府秘書處長謝佳蓁表示，行政院只核定「台中市」、「宮崎縣」，沒有日本或台灣、中華等頭銜。

盧秀燕今年曾出訪美國及新加坡，對於明年出訪計畫，盧秀燕說，明年包括日本也都在計畫當中，但是事情沒有最後敲定，市長的出訪必須上級核定，也必須跟對方確認，就像總統出訪一樣，沒有成行之前都不會公布，等確定的時候再公布。只要與台中簽署姊妹市或友好城市的國家及城市，她都希望能夠加強交流。（編輯：郭諭儒）1131206