南韓6小時戒嚴 台中跨年晚會韓星演出不受影響

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）南韓3日晚間緊急戒嚴，震驚國際，6小時後宣布解除，民眾關心台中跨年晚會邀請的韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In能否登台演出，市長盧秀燕表示，正常演出不受影響。

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，這項舉措震驚全國乃至全球，南韓國會依法投票，190全票通過解除緊急戒嚴，大約6個小時後，尹錫悅今天清晨宣布取消緊急戒嚴令。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員羅永珍質詢，台中市跨年晚會邀請韓國人氣女團MAMAMOO成員的輝人Whee In演出，歌迷關切是否還能成行。

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市長盧秀燕表示，台中市跨年晚會是台灣極少數邀請到大牌韓星演出的城市，是韓國人氣女團MAMAMOO成員的輝人Whee In，是唱跳全方位藝人，是全世界受歡迎的天王巨星，市府在一年多前就展開邀約。

盧秀燕說，昨天晚上韓國臨時戒嚴，因為南韓戒嚴很快就結束，恢復正常，台中的跨年晚會演出不受影響，市府會再跟經紀公司確認，請民眾放心，市府有信心，歡迎大家到台中跨年。（編輯：陳清芳）1131204