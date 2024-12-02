老師對學生道歉不滿意竟報警 盧秀燕：最壞示範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中1名國小教師因不滿學生道歉態度，報警將孩子帶回派出所並移送少年法庭，家長錯愕。市長盧秀燕今天說，孩子道歉老師還不放手，痛斥最壞的教育示範。教育局表示1週內懲處。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員李中質詢指出，今年3月台中市一所國小，學生和體育老師發生爭執，學生拿了樂樂球棒，當場揮棒打了老師，事後也向老師道歉。但老師非常生氣，隔天報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。

李中表示，家長收到學校調查報告後，感到相當錯愕向他陳情。李中質疑警局怎能在沒有傳票下，就進入學園帶走學生，沒有老師也沒有監護人陪同。

警察局長李文章表示，員警進入校園必須要校方主管同意，除了恐攻挾持等特殊事件，一般案件必須低調處理。依照少年事件處理法規定，小學內有類似案件，應轉教育社政單位處理。

盧秀燕說，她相當痛心，孩子道歉表示已經知錯了，老師卻還不放手，做了最壞的教育示範，「這是不適任的老師」。即使是警察主動帶走，校方也應該要阻止，沒有傳票卻容許警察將學生帶走，校長領導無方、毫無法制觀念，也沒有人陪同孩子前往警局，要求教育局重懲嚴辦。

教育局表示，1週內會有懲處。另外2名員警記1申誡，派出所所長調職。（編輯：李淑華）1131202