老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看

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（中央社網站）新北市國中生命案發生後，有教育團體反映校園安全檢查機制太過嚴格，教職員怕被投訴因而不敢搜學生書包。教育部日前修改相關規定，放寬校安檢查限制，明確規範搜書包原則及流程，新制已於新學期上路，中央社整理相關QA帶你了解。

在哪些情況下老師可以搜學生私人物品？

根據2月5日公告的學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，學校若獲報學生有違法行為或攜帶違禁物品，經校長、學務處、教師與家長代表，以電子通訊或當面討論等方式緊急會商，確認有危害他人生命、身體的可能性，校方可直接進行安全檢查，搜查書包、抽屜等私人物品。

不過，符合「特定身分」的學生若有危害他人生命、身體的跡象，學校無須經過緊急會商程序，即可檢查私人物品。

如何辨別學生是否具特定身分？

「特定學生」的條件包括處於保護管束期間，或是符合「少年偏差行為預防及輔導辦法」明訂的偏差行為，須經學校正式會議認定，且個資保密，只有相關人員才能知道哪些人屬於「特定學生」。

校園安全檢查怎麼進行？

學校指定2名以上人員進行檢查，可以依照被檢查學生意願，由1至2位在校教職員或學生陪同。

有危害他人生命、身體的緊急情況時，就可免除陪同人員直接進行檢查。檢查時應全程錄影，檢查結束後，應記錄結果並保存至少3年。

學生拒絕檢查怎麼辦？

如果經溝通輔導仍沒有結果，則通知法定代理人協助或協請警方處置。

哪些東西屬違禁品？

槍砲、彈藥、刀械；毒品、麻醉藥品及相關施用器材；猥褻或暴力相關書刊、圖片、影片或其他物品；菸、酒、檳榔或其他有礙學生健康等物品；非列於槍砲彈藥刀械管制條例，但仍可能危害他人生命、身體的物品，如彈簧刀。

搜出違禁品怎麼辦？

校方若發現學生攜帶槍砲、刀械，或是毒品及其施用器材時，應立即通知警察機關處理。

若發現菸酒、檳榔或猥褻或暴力的書刊等，老師可自行或交由學校保管，並視其情節通知監護權人領回。如果認為有必要依照法律規定沒收或沒入，應移送相關權責單位處理。

教師或學校保管物品時，應負妥善管理的責任，不得損壞。但監護權人接到學校通知後，如果沒在期限內領回，學校就不負保管責任，並可以將物品交由警察機關或相關機關處理。

可以隨時搜學生宿舍嗎？

學校可依照學生宿舍管理規定，進行定期或不定期檢查，但不能檢查學生身體。如果認為有需要檢查學生身體，就要回歸上述「特定學生」或緊急會商規定。

大專校院檢查宿舍時，應有2位以上的住宿學生代表陪同；高級中等學校檢查時，應有2位以上的住宿學生代表或學生家長代表陪同；國中小學檢查時，應有2位以上的學生家長代表陪同。

搜書包能杜絕校園暴力？

教育部認為安全檢查只是手段，目的在於維護校園安全、導正學生偏差行為。學校訂定的檢查規定應有後續輔導配套措施，可視需要依學生輔導法召開個案會議。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則認為，校園衝突通常源自人的內在，以及人的「行為」發生問題，任何物品包括人本身，都可能成為攻擊武器，因此「搜書包」沒有預防效果，應檢視的是學校輔導量能，面對特殊狀況的小孩，學校的輔導資源是否充分，包括學校本身的輔導室、諮商輔導中心，以及少年輔導委員會、社區社工等，需要集結相關資源共同協助。（編輯：邵曉潔、黑立安）1130227