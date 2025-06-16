加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
大谷翔平二刀流回歸 道奇下一戰先發主投對教士
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平
首頁 / 運動

大谷翔平二刀流回歸 道奇宣布6/16對教士先發主投

2025/6/16 11:41（6/16 11:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平16日先發主投對戰聖地牙哥教士。圖為大谷10日實戰投打練習畫面。（共同社）
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平16日先發主投對戰聖地牙哥教士。圖為大谷10日實戰投打練習畫面。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天宣布，日籍球星大谷翔平將於明天迎戰聖地牙哥教士之戰先發主投，睽違660多天後再次登上投手丘。

道奇隊今天在5比4擊敗舊金山巨人後宣布大谷翔平明晚先發登板。大谷前次先發主投已是2023年8月，大約一個月後就動右手尺骨附屬韌帶修復手術，是他右手肘動的第二次大刀。大谷上賽季結束後又動左肩手術，讓道奇對他復出投球更加謹慎。

大谷先前已投過3次實戰投打練習（Live BP），用球數持續增加，11日投3局用44球，面對11位打者送出6K，最快球速97英里（約156公里）。

在14日晚間剛締造MLB生涯第250轟後，大谷透過翻譯表示，他在先前的實戰投打練習已感「具備強度」，狀態已準備好可上場投球，雖然重拾「二刀流」會給身體帶來更大負擔，但這對他來說不是什麼新鮮事。

道奇官網指出，大谷回投手丘後可能只是少量局數的「假先發」，道奇的牛棚也足以負擔。選擇現在讓大谷復出投球一大考量是他二刀流能帶來陣容的靈活性，因為大谷不算在13個投手名額。

美聯社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說大谷「現在非常渴望，非常興奮」還說大谷的想法是實戰投打練習、接著投入比賽要花力氣，「與其那樣，不如直接把精力用在比賽之中」。

大谷翔平曾3度榮膺MVP，他今天對巨人的比賽3打數3安打，本季打擊率來到2成97，攻擊指數（OPS）1.035，全壘打25發。

然而道奇陣中另一日籍投手佐佐木朗希則要缺陣一段時間。他從5月9日就沒有出賽，目前也不在本季的長期投球計畫中。

羅伯茲談到佐佐木說：「進入這樣的環境一定讓他承受巨大壓力，現在又有健康方面問題，還得考慮身為先發投手的角色，知道（回歸）要做些什麼調整…我想這樣是謹慎的作法。」

道奇球星佐佐木朗希5月6日賽前參與傳接球練習。（共同社）
道奇球星佐佐木朗希5月6日賽前參與傳接球練習。（共同社）

23歲的佐佐木加入道奇至今先發8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，34.1局投球保送22次，有24次三振，速球均速達154公里，比他在日本時期慢了約5到6.5公里。

google news透過 Google News追蹤中央社

羅伯茲說，佐佐木6月初恢復投球時沒有疼痛感，但過去一週感到不適後又停止投球。

佐佐木最近在肩膀接受類固醇注射。羅伯茲表示，目前沒有計畫再安排進一步檢查，「我不覺得是疼痛，我不確定是單純的不舒服、緊繃，還是他只是感覺沒什麼力氣，無論你想怎麼形容，這些感受應由佐佐木本人來說明比較準確」。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1140616

延伸閱讀
大谷翔平單場雙響MLB第250轟達標 寫下最快「250轟、150盜」史詩紀錄柯敬賢支援實戰投打 對決大谷翔平直呼達成願望佐佐木朗希進傷兵名單 道奇先發投手再折一員MLB計劃2027日本賽 家鄉球迷有望連續3年看大谷翔平
大谷翔平
MLB行銷日本出奇招 大谷翔平等12球星登家鄉人孔蓋大谷翔平4打數1安打 道奇全場10安仍遭紅雀5比0完封
大谷翔平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
70
更多編輯台推薦新聞：