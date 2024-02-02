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教團籲增設安檢門防刀具入校園 教長：執行有困難

2024/2/2 17:15（2/2 17:33 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳至中台北2日電）新北市國中生命案後，有教育團體建議校園增設安檢門、金屬探測器等，避免刀具等利器入校。教育部長潘文忠今天表示，學生書包中有許多金屬文具，且上學人潮集中，執行上會有困難。

全國教育產業總工會（全教產）多次透過新聞稿、記者會指出，校園安全檢查如果只有錄影設備、檢查籃、保管登記簿，無法阻擋彈簧刀等利器進入校園，且老師在檢查時，遇到攻擊行為也很難自保。建議在校園內增設安檢門，也可考慮提供金屬探測器給學校人員。

教育部今天召開校園安全諮詢會第2次會議，部長潘文忠會後接受媒體聯訪，明確表示現階段仍不宜設置安檢門。

潘文忠表示，在歷次會議中，確實有教育團體代表提出安檢門，但其他代表則提出許多現場執行的難處。例如安檢門檢查到金屬就會響，但學生書包裡有太多文具都是金屬製成；且上學時段會有大量學生集中入校，要一一仔細檢查，執行上會遇到許多問題。

潘文忠表示，諮詢會中的多數代表，認為現階段仍不宜設置安檢門。但他也語帶保留，在新的校安措施實施後，學校、教育團體如果有進一步反映和需求，教育部也願意再評估。

另外，校安人力不足也一直被教育團體詬病，全國教師工會總聯合會（全教總）今天下午便發布新聞稿，呼籲教育部應立即逐步增置專任的校安人員，並討論於國中學務處增設「副組長」。

潘文忠表示，1月4日召開的校園安全諮詢會議中已決議提升校安輔導量能，國中輔導教師人力增補預計於114學年度完成，國小部分預計自原定120學年度，提前至116學年度完成。

潘文忠說，人力部分會持續補充，包括增設「副組長」等，會考量學校規模和人力負擔情形，和地方政府再深入研議。（編輯：謝雅竹）1130202

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