新北校園命案被害學生出殯 家屬聲明殺人償命、速審重判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、黃旭昇新北25日電）新北市國中生命案被害學生今天出殯，家屬發表「殺人償命、速審重判」公開信，沉重呼籲司法機關成為人民安全的保護傘，為無辜受害者伸張正義，殺人和教唆者應受刑罰。

新北市一所高中國中部去年底發生校園命案，家屬今天中午在新北市立殯儀館舉辦告別式。心碎的父親發表追思文與聲明公開信。

聲明表示，孩子快樂出門，回來卻是冰涼屍身，是晴天霹靂的打擊。就醫與相驗過程，都想問，何時才能讓死者安息，縱然憤怒、心情煎熬，仍然悲痛答應解剖。為了讓真相大白，他的心肝寶貝在事件中，深受重重傷害。

家屬說，面對法律嚴謹檢視被害人，希望同等標準審視教唆者及殺人者，受到懲罰。祈求法院能公正嚴判，真正替兒子討回公道，不讓家屬認為「年齡」導致司法成為失衡的天秤，不斷犯錯成殺人魔者，還可一再被保護。

家屬表示，選擇一直不出聲，是因為弱勢家庭身分，深怕說錯話會被輿論攻擊，相信很少人能真正體會家屬的痛。對於真相，只能憑報導拼湊，為讓司法秉公處理，才選擇沉默，不想讓人見縫插針，對家屬再次傷害。

聲明表示，無法理解凶手當時兇狠心態，更無法瞭解為何一再犯錯，且一手毀掉他人幸福的凶手，這是不可教化的。難道司法不該有，遇重大殺人犯強制執行死刑的機制，還是要一再保護兇殘之人，以後出來再殺人，再來後悔。

家屬說，若當時無教唆者，是否就不會有悲劇發生，教唆者的罪責不該比照殺人者，教唆者的惡行難道不該受法律嚴懲。這些人留在一般學校，無疑是不定時炸彈，何時會引爆，無人可知也無法防備。

家屬表示，懇請司法裁定能夠審慎考量，究竟是少數的人權重要，還是多數一般學生的生命安全重要，希望用他孩子血淋淋的教訓，喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制，不讓違法者踐踏司法真正的公平正義。

家屬說，感謝網路臉書Facebook粉絲專頁「孩想陪你長大」致力推動改革，日後在照顧死者姐姐之餘，也會參與推動改革活動，也請各界伸手共同悍衛年輕生命。

父親在聲明表示，痛失愛子令他們的家庭陷入愁雲慘霧，媽媽的心情也瞬間跌入谷底情緒，夜夜難眠，失控要找小孩。本來兒子可幫他們照顧生活無法自理的姊姊，如今家庭破碎，媽媽只能一肩擔起，而他的喪子之痛也難以撫平，還要盡力維持整個家庭的生活，真的痛不欲生，如果因法律的縱容就會有更多與他們相同遭遇的人。

家屬說，感謝各界善心人士幫助，及新北市政府協助成立專戶，為無法生活自理的姊姊，提供生活照護的協助。以沉重心情呼籲，司法機關能夠真正成為人民安全的保護傘，為無辜身亡的受害者伸張正義，給予殺人者和教唆者應有的刑罰。（編輯：方沛清）1130125

新北市某國中男學生2023年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，死者家屬25日在板橋殯儀館舉行告別式，各界贈送鮮花致意。中央社記者趙世勳攝 113年1月25日

新北市國中生命案被害學生25日出殯，家屬中午在新北市立殯儀館舉辦告別式，市長侯友宜（圖）到場致意後乘車離去。中央社記者趙世勳攝 113年1月25日