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校園安全檢查限制放寬 搜書包區分2條件

2024/2/2 21:09（2/2 21:47 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash）
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（中央社記者陳至中台北2日電）教育部將修法調整校園安全檢查機制，區分2種條件，處於保護管束期間等情況的「特定學生」，無須會商程序即可搜書包；非特定學生則須緊急會商，確認有危害他人之虞才能檢查。

教育部今天召開校園安全諮詢會第2次會議，部長潘文忠、主任秘書廖興國會後接受媒體聯訪，說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正草案，預計近日完成修法程序，春節後的新學期實施。

新北市國中生命案發生後，多個教育團體反映，現行的校園安全檢查機制（例如搜書包）過於嚴格，包括要有相當理由或證據認定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，搜查時要全程錄影，且要有學生、家長、教師代表陪同等，在實務上教職員擔心被投訴，根本不敢進行安全檢查。

教育部今天討論後的修正草案，放寬校安檢查限制（注意事項草案第29條），區分為2種條件。

首先是符合「特定身分」學生有危害他人生命、身體之虞，學校無須經過會商程序，即可搜書包、檢查抽屜等私人物品。

「特定學生」的條件包括處於保護管束期間，或是符合「少年偏差行為預防及輔導辦法」明訂的偏差行為，須經學校正式會議認定，且個資須保密，只有相關人員才能知道哪些人是「特定學生」。

第2種條件，則是針對「特定學生」以外的學生，學校須獲報有違法行為或攜帶違禁物品，經校長、學務處、教師與家長代表「緊急會商」程序，確認有危害他人生命、身體之虞，才能進行安全檢查。

教育部也規定（注意事項草案第30條），校園安全檢查人員須2人以上，且被檢查學生可要求1到2名「當時在校」的教職員或學生陪同。但如果是有緊急危害的情況，則可免除陪同人員。

另外，學校可依照學生宿舍管理規定，進行定期或不定期檢查（搜宿舍），但這類檢查不能檢查學生身體。如果要檢查學生身體，則要回歸上述「特定學生」或緊急會商規定。

潘文忠表示，為保障學生權益，並使校園安全檢查機制更加明確，將訂定「校園安全檢查操作手冊」，手冊內容包含檢查流程、權益說明及注意項目等，讓學校有所依循。（編輯：管中維）1130202

#教育部
#潘文忠
#廖興國
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