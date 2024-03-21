新北校園命案涉案少年少女移送檢方 法院不公布罪名避免預斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）新北地院少年法庭今天依「涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪」裁定新北校園命案涉案少年與少女移送檢方偵辦。新北地院說，為避免預斷、影響檢察官認定，暫不公布罪名。

刑法規定，傷害致死罪處無期徒刑或7年以上有期徒刑；殺人罪處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；教唆犯則依所教唆的罪來處罰。不過14歲以上未滿18歲犯罪者得減輕其刑，且未滿18歲不得處死刑或無期徒刑。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀揮砍，刺死男學生。

新北地院少年法庭於案發後裁定涉案少年與少女收容於少年觀護所，並於今年2、3月分別裁定2人延長收容；而法官為了避免超過收容期間，已將「少調」案「調查」程序，轉成「少護」字「審理」程序，收容期間重算，少年收容至5月7日，少女至5月10日。

新北地院今天表示，收容期間，少年法庭已請少年觀護所對2人鑑定晤談，少年調查官也持續加強輔導。本案經10次開庭調查、審理後，認2人均涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且行為時都已滿14歲，因此裁定將2人移送新北地檢署檢察官偵辦。全案得抗告。

新北地院表示，少年法庭是進行審前調查，接下來裁定確定後將移送新北地檢署，考量少年事件處理法及偵查不公開，現在移送罪名未必就是檢察官未來起訴罪名，為避免預斷、影響檢察官認定，暫不公布罪名。（編輯：張銘坤）1130321