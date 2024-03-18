評估曝險少年能否復歸校園 教長：應邀學校參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北18日電）教育部長潘文忠今天表示，在評估曝險少年能否離開少觀所或矯正學校並回歸學校前，應邀請學校參與，教育部也會補助各縣市建置中介教育基地，來承接這些曝險少年。

去年12月新北市國中生命案，引發外界關注校園暴力問題。立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、司法院、法務部、內政部、衛生福利部進行「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」專案報告。

中國國民黨籍立法委員萬美玲質詢時表示，近期私校報名大爆滿，就是因為過去公校體制造成家長不信任，加上新課綱壓力和校安問題，讓家長和學生都想擠私校窄門；去年國中生命案震驚社會，加害者就是從少觀所出來的少年，但司法機關和教育機關橫向聯繫薄弱，沒有很好的銜接。

中國國民黨籍立法委員柯志恩指出，根據教育部校安系統統計，112年高中以下的暴力事件與偏差行為約2.7萬件，平均每天發生約73件，當中還不知道有多少黑數；根據誠正中學111年資料，少年犯從矯正學校出校後，第1年約5成學生會再犯刑事案件，這些曝險少年回歸校園時需要更完整評估，是否適合回到學校或有其他地方安置。

潘文忠回應，教育部之前在跨部會會議中就主張，這些學生在離開少觀所或矯正學校前，少保官在調查或裁決過程一定要邀請學校參與，讓學校充分了解個案狀況，待這些學生回歸學校後，學校才知道如何處理。

從少觀所或矯正學校出來的少年，如果不適合回到學校，潘文忠提到，可以由中介教育基地來承接這些曝險少年；教育部已和縣市政府討論，預計3月底發布中介教育基地建置計畫，開放各地方政府申請，並請各縣市於5月前完成建置中介教育基地。（編輯：管中維）1130318