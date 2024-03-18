教部補助中介教育基地建置 各縣市5月前完成

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（中央社記者許秩維台北18日電）校園暴力問題受到外界關注，教育部長潘文忠今天表示，將擴充各縣市的中介教育措施，預計3月底會定案，並請各縣市於5月前完成中介教育基地設置。

新北市某國中男學生去年12月遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，引發外界關注校園暴力問題。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告，會前受訪時指出，教育部已邀請地方政府以及校長、教師、家長等相關團體討論，針對學校輔導管教注意事項調整，保障教師管教權限，以維護教學秩序和師生安全。

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針對高關懷學生，潘文忠提到，經過詳細討論，如有可能傷害他人生命跟身體的特殊對象，可以進行必要的安全檢查，以避免攜帶刀械等違禁品到校；少觀所或矯正學校在評估少年是否復歸學校時，也希望針對有可能傷害他人的少年，能更審慎地評估與安置。

為擴充各縣市的中介措施，潘文忠表示，教育部將補助地方政府建置中介教育基地，預計3月底會定案，並請各縣市於5月前完成中介教育基地的設置，教育部會透過計畫和經費來支持，協助學校完善高關懷學生輔導工作與機制。（編輯：郭諭儒）1130318