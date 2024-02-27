校園暴力與偏差行為逾2萬件 兒盟籲加強校安分析

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（中央社記者張雄風台北27日電）兒福聯盟今天表示，112年度校園暴力事件與偏差行為逾2萬多件，高於111年度的1萬件；呼籲政府提供更全面清楚的校安數據分析，將能更有效地提供校園暴力事件發生可能的原因。

兒福聯盟今天舉辦「2024校園暴力防制記者會」。會中引用教育部校安系統數據統計，112年度校園暴力事件與偏差行為逾2萬多件，高於111年度約1萬件。

兒福聯盟認為，暴力事件上升可能的原因，或許與通報管道的推廣（專線1953）、疫情後恢復正常上課、校園通報意識增加以及學生對於學校系統的信任提升，願意向學校通報有關。

兒盟執行長白麗芳表示，校園暴力防制的壓力不該全落在教師身上，不只政府、教育部需要設立相關政策，家長和社區也扮演重要角色。

教育部國教署專委薛承祐表示，在重大事件發生後，政府也做了相關法規修正及建立機制，今年2月5日發布修訂「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，希望學校及教師依循規範落實正向管教，同時訂定校園安全檢查規定範例及公布教師輔導學生管教辦法的範本。

另外，薛承祐提到，政府也提升輔導量能，期望能在116學年度完成人力增補，並強化高關懷學生過渡性的中間教育，期盼能與行政院、司法院跨部院合作實施，也希望能與現場各界一起合作，努力完成實務手冊在地化。

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兒盟表示，期待能與政府、校方攜手合作，推廣「校園暴力防制實務手冊」，透過實務指引，學校能夠制定明確的應對程序，建立通報機制，同時提供有效的心理輔導和正向管教方法；也呼籲學校、家庭、社會都應該共同扮演支持的角色，鼓勵孩子勇敢求助。

兒盟最後並呼籲政府制定明確的校園安全指引政策，協助學校建立起完善的安全機制，提供更全面清楚的校安數據分析，如校園暴力事件發生率、學生安全感等指標的定期報告，將能更有效地提供校園暴力事件發生可能的原因。（編輯：陳政偉）1130227