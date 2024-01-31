教團質疑校安檢查難阻彈簧刀 教部：搭配人力增補

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（中央社記者陳至中台北31日電）新北市國中生命案後，政府開始檢討校園安全檢查措施。全教產今天指出，新措施仍難阻止彈簧刀等利器進入校園，應考慮設安檢門，教育部則說，目前仍在討論中，會搭配輔導人力增補。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿指出，教育部正在訂定的新版「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，仍缺乏專職輔導管教人員。在教官退出校園後，不應只靠約聘的學務創新人力，也不該把責任全部推給教師。

另外，全教產也提到，教育部擬定的校園安全檢查手冊中，檢查設備仍不見安檢門、金屬探測器等，只有錄影設備、檢查籃、保管登記簿，這些都無法阻擋彈簧刀等利器再進入校園，且老師在檢查時，學生若有攻擊行為也很難自保。

對此，教育部下午以文字回應中央社指出，本月4日召開的校園安全諮詢會議中已決議提升校安輔導量能，國中輔導教師人力增補預計於114學年度完成，國小部分預計自原定120學年度，提前至116學年度完成。

教育部也規劃自113年度起，透過計畫補助中小學學務輔導教師的減授課節數鐘點費，以落實推動相關工作。

至於新版「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的期程及內容，教育部表示，目前仍在調整修正中，預計2月2日還會再召開一次校安諮詢會。「校園安全檢查操作手冊」則預計在上述注意事項發布後，配合調修再對外公布。（編輯：陳政偉）1130131